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Поширювала газети з наративами Кремля — на Харківщині викрили колаборантку

16 лютого 2024 13:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поширювала газети з наративами Кремля — на Харківщині викрили колаборантку
Затримання ворожої поплічниці. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області викрили місцеву жительку, яка поширювала газети з кремлівськими наративами та очолювала філію "Пошти Ізюма" під час окупації. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 16 лютого. 

Що відомо про діяльність колаборантки

Правоохоронці з'ясували, що під час окупації Ізюма місцева мешканка добровільно допомогала загарбникам поширювати російську пропаганду. До повномасштабного вторгнення Росії вона працювала у місцевому відділенні Укрпошти. Проте з приходом окупантів її "карʼєра" стрімко пішла вгору. Жінку призначили очільницею центрального відділення "Пошти Ізюма".

"Підозрювана організувала поширення пропагандистських газет серед місцевих жителів. В цих газетах містились матеріали, що РФ і її збройні сили не є ворогом, начебто з турботою ставляться до жителів окупованих територій та готові надалі надавати їм будь-яку допомогу і підтримку", — йдеться у повідомленні. 

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави та повідомили їй про підозру у пособництві шляхом надання засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.

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Скриншот допису ОГП у Telegram

Нагадаємо, нещодавно 50-річному гауляйтеру Балаклії Юрію Шевченку повідомили про підозру. Наприкінці травня 2022 року він добровільно став так званим "главою міста Балаклія Ізюмського району Харківської області". 

Крім того, у Харківській області викрили фельдшера, який закликав своїх колег співпрацювати з армією Росії. Також підозру отримав експоліцейський, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська 

Офіс генерального прокурора
Харківська область
Колаборант
Кремль
війна в Україні

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