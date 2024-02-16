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Распространяла газеты с нарративами Кремля — в Харьковской области разоблачили коллаборантку

16 февраля 2024 13:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Распространяла газеты с нарративами Кремля — в Харьковской области разоблачили коллаборантку
Задержание вражеской приспешницы. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области разоблачили местную жительницу, которая распространяла газеты с кремлевскими нарративами и возглавляла филиал "Почты Изюма" во время оккупации. Подозреваемая находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 16 февраля.

Что известно о деятельности коллаборантки

Правоохранители выяснили, что во время оккупации Изюма местная жительница добровольно помогала захватчикам распространять российскую пропаганду. До полномасштабного вторжения в Россию она работала в местном отделении Укрпочты. Однако с приходом оккупантов ее "карьера" стремительно пошла вверх. Женщину назначили главой центрального отделения "Почты Изюма".

"Подозреваемая организовала распространение пропагандистских газет среди местных жителей. В этих газетах содержались материалы, что РФ и ее вооруженные силы не являются врагом, вроде бы с заботой относятся к жителям оккупированных территорий и готовы в дальнейшем оказывать им любую помощь и поддержку", — говорится в сообщении.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога и сообщили ей о подозрении в пособничестве путем предоставления средств для осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.

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Скриншот сообщения ОГП в Telegram

Напомним, недавно 50-летнему гауляйтеру Балаклеи Юрию Шевченко сообщили о подозрении. В конце мая 2022 года он добровольно стал так называемым "главой города Балаклея Изюмского района Харьковской области".

Кроме того, в Харьковской области разоблачили фельдшера, который призвал своих коллег сотрудничать с армией России. Также подозрение получил экс-полицейский, работавший на захватчиков во время оккупации Волчанска

Офис генерального прокурора
Харьковская область
Коллаборант
Кремль
война в Украине

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