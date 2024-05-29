За Смирнова 29 травня внесли заставу у розмірі 10 млн гривень

Ексзаступник керівника ОП Андрій Смирнов. Фото: ОП

За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП у середу, 29 травня.

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Внесення застави за Смирнова

"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", — зазначили Чемерис.

Як відомо, сума застави становила 10 млн гривень.

Нагадаємо, 22 травня ексзаступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомили про підозру.

Згодом в НАБУ підтвердили цю інформацію та розповіли, що протягом 2020-2022 років Смирнов набув активи вартістю 17,1 млн гривень. Водночас його заощадження та офіційний дохід за цей період становили 1,3 млн гривень.

А сам експосадовець заявив про проведення обшуків у нього вдома. За його словами, вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".