За Смирнова 29 травня внесли заставу у розмірі 10 млн гривень

За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу 10 млн гривень, — ЗМІ
За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу. Його підозрюють у незаконному збагаченні.
Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП у середу, 29 травня.
Внесення застави за Смирнова
"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", — зазначили Чемерис.
Як відомо, сума застави становила 10 млн гривень.
Нагадаємо, 22 травня ексзаступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомили про підозру.
Згодом в НАБУ підтвердили цю інформацію та розповіли, що протягом 2020-2022 років Смирнов набув активи вартістю 17,1 млн гривень. Водночас його заощадження та офіційний дохід за цей період становили 1,3 млн гривень.
А сам експосадовець заявив про проведення обшуків у нього вдома. За його словами, вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".
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