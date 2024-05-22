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У НАБУ підтвердили вручення підозри Смирнову

22 травня 2024 16:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У НАБУ підтвердили підозру Смирному 22 травня
Ексзаступник керівника ОП Андрій Смирнов. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Національному антикорупційному бюро України підтвердили вручення підозри у середу, 22 травня, колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову. Йдеться про підозру у незаконному збагаченні експосадовця.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram.

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"Ексзаступник Голови Офісу Президента підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Так, протягом 2020-2022 років колишній посадовець набув активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн гривень.

Схема Смирнова з незаконного збагачення
Схема збагачення. Фото: НАБУ

У НАБУ зазначають, що Смирнов придбав дві автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

"Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга", — додали в Бюро.

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Скриншот допису НАБУ

Раніше про вручення підозри Смирнову писало видання УП, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Також ми писали, що у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 млн гривень на будівництві Подільського мосту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Офіс президента
НАБУ
корупція
підозра
майно

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