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У НАБУ подтвердили вручение подозрения Смирнову

22 мая 2024 16:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
У НАБУ подтвердили подозрение Смирному 22 мая
Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили вручение подозрения в среду, 22 мая, бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову. Речь идет о подозрении в незаконном обогащении экс-чиновника.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

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"Экс-замглавы Офиса Президента подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен", — говорится в сообщении.

Так, в течение 2020-2022 годов бывший чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн гривен.

Схема Смирнова по незаконному обогащению
Схема обогащения. Фото: НАБУ

В НАБУ отмечают, что Смирнов приобрел два автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen, два мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатье.

"Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата и друга", — добавили в Бюро.

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Скриншот поста НАБУ

Ранее о вручении подозрения Смирнову писало издание УП, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Также мы писали, что в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 млн гривен на строительстве Подольского моста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Офис президента
НАБУ
коррупция
подозрение
имущество

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