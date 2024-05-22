У НАБУ подтвердили подозрение Смирному 22 мая

Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Фото: ОП

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили вручение подозрения в среду, 22 мая, бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову. Речь идет о подозрении в незаконном обогащении экс-чиновника.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

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"Экс-замглавы Офиса Президента подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен", — говорится в сообщении.

Так, в течение 2020-2022 годов бывший чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн гривен.

Схема обогащения. Фото: НАБУ

В НАБУ отмечают, что Смирнов приобрел два автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen, два мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатье.

"Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата и друга", — добавили в Бюро.

Скриншот поста НАБУ

Ранее о вручении подозрения Смирнову писало издание УП, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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