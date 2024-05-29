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За экс-заместителя руководителя ОП Смирнова внесли залог 10 млн гривен, — СМИ

29 мая 2024 22:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
При Смирнове 29 мая внесли залог в размере 10 млн гривен
Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщила представитель ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП в среду, 29 мая.

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Внесение залога за Смирнова

"29 мая суд выдал справку, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", — отметили Чемерис.

Как известно, сумма залога составила 10 млн гривен.

Напомним, 22 мая экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении.

Позже в НАБУ подтвердили эту информацию и рассказали, что в течение 2020-2022 годов Смирнов приобрел активы стоимостью 17,1 млн гривен. В то же время, его сбережения и официальный доход за этот период составили 1,3 млн гривен.

А сам экс-чиновник заявил о проведении обысков у него дома. По его словам, вручение подозрения и обыск прошли "быстро и деликатно".

Офис президента
суд
залог
ВАКС
подозрение

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