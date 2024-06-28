За добу російська армія зазнала масштабних втрат — нові дані Генштабу

За добу військові ліквідували понад тисячу окупантів — Генштаб повідомив про втрати ворога
Протягом минулої доби українськи військовим вдалося ліквідувати немалу кількість ворожої техніки — танків, бойових броньованих машин, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також ворог втратив 1170 осіб особового складу.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 28 червня.
Втрати окупантів за час повномасштабної війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб;
- танків — 8066 (+24) одиниці;
- бойових броньованих машин — 15480 (+21) одиниць;
- артилерійських систем — 14423 (+60) одиниці;
- РСЗВ — 1109 (+1) одиниць;
- засобів ППО — 871 (+3) одиниць;
- літаків — 360 (+1) одиниць;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) одиниць;
- крилатих ракет — 2329 (+5) одиниці;
- кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) одиниць;
- спеціальної техніки — 2431 (+11) одиниць.
Нагадаємо, російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня. Наразі загарбники також зосереджені на просуванні до Покровська.
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