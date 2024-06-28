За добу російська армія зазнала масштабних втрат — нові дані Генштабу

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб

Протягом минулої доби українськи військовим вдалося ліквідувати немалу кількість ворожої техніки — танків, бойових броньованих машин, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також ворог втратив 1170 осіб особового складу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 28 червня.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб;

танків — 8066 (+24) одиниці;

бойових броньованих машин — 15480 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 14423 (+60) одиниці;

РСЗВ — 1109 (+1) одиниць;

засобів ППО — 871 (+3) одиниць;

літаків — 360 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) одиниць;

крилатих ракет — 2329 (+5) одиниці;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) одиниць;

спеціальної техніки — 2431 (+11) одиниць.

Втрати противника більш ніж за два роки війни. Фото: Генштаб ЗСУ



Нагадаємо, російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня. Наразі загарбники також зосереджені на просуванні до Покровська.

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