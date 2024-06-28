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За добу військові ліквідували понад тисячу окупантів — Генштаб повідомив про втрати ворога

28 червня 2024 08:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
За добу російська армія зазнала масштабних втрат — нові дані Генштабу
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Протягом минулої доби українськи військовим вдалося ліквідувати немалу кількість ворожої техніки — танків, бойових броньованих машин, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також ворог втратив 1170 осіб особового складу. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 28 червня.

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Втрати окупантів за час повномасштабної війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 540490 (+1170) осіб;
  • танків — 8066 (+24) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 15480 (+21) одиниць;
  • артилерійських систем — 14423 (+60) одиниці;
  • РСЗВ — 1109 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 871 (+3) одиниць;
  • літаків — 360 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) одиниць;
  • крилатих ракет — 2329 (+5) одиниці;
  • кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2431 (+11) одиниць.
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Втрати противника більш ніж за два роки війни. Фото: Генштаб ЗСУ


Нагадаємо, російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня. Наразі загарбники також зосереджені на просуванні до Покровська.

Раніше ми писали, що за січень-березень цього року в Україні значно зросло виробництво зброї. Йдеться про близько 25,4% до аналогічного періоду 2023 року.

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