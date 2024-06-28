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За сутки военные ликвидировали более тысячи оккупантов — Генштаб сообщил о потерях врага

28 июня 2024 08:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
За сутки российская армия понесла масштабные потери — новые данные Генштаба
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать немалое количество вражеской техники — танков, боевых бронированных машин, автомобильной техники и артиллерийских систем. Также враг потерял 1170 человек личного состава.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 28 июня.

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По данным Генштаба ВСУ, общие потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 540490 (+1170) человек;
  • танков — 8066 (+24) единицы;
  • боевых бронированных машин — 15480 (+21) единиц;
  • артиллерийских систем — 14423 (+60) единицы;
  • РСЗО — 1109 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 871 (+3) единиц;
  • самолетов — 360 (+1) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) единиц;
  • крылатых ракет — 2329 (+5) единицы;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) единиц;
  • специальной техники — 2431 (+11) единиц.
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Утраты противника более чем за два года войны. Фото: Генштаб ВСУ


Напомним, российские войска сохраняют темп своих наступательных операций в Торецком направлении с момента активизации в этом районе 18 июня. В настоящее время захватчики также сосредоточены на продвижении к Покровску.

Ранее мы писали, что за январь-март этого года в Украине значительно выросло производство оружия. Речь идет о около 25,4% к аналогичному периоду 2023 года.

война
ВСУ
оккупанты
война в Украине
Александр Сырский
Сирский
фронт
потери оккупантов

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