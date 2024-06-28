За сутки российская армия понесла масштабные потери — новые данные Генштаба

За сутки военные ликвидировали более тысячи оккупантов — Генштаб сообщил о потерях врага
За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать немалое количество вражеской техники — танков, боевых бронированных машин, автомобильной техники и артиллерийских систем. Также враг потерял 1170 человек личного состава.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 28 июня.
Потери оккупантов за время полномасштабной войны
По данным Генштаба ВСУ, общие потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава — около 540490 (+1170) человек;
- танков — 8066 (+24) единицы;
- боевых бронированных машин — 15480 (+21) единиц;
- артиллерийских систем — 14423 (+60) единицы;
- РСЗО — 1109 (+1) единиц;
- средств ПВО — 871 (+3) единиц;
- самолетов — 360 (+1) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) единиц;
- крылатых ракет — 2329 (+5) единицы;
- кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) единиц;
- специальной техники — 2431 (+11) единиц.
Напомним, российские войска сохраняют темп своих наступательных операций в Торецком направлении с момента активизации в этом районе 18 июня. В настоящее время захватчики также сосредоточены на продвижении к Покровску.
Ранее мы писали, что за январь-март этого года в Украине значительно выросло производство оружия. Речь идет о около 25,4% к аналогичному периоду 2023 года.
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