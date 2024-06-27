В Україні зросло виробництво зброї — деталі

Виробництво на заводі "Маяк" Фото: EPA

За січень-березень цього року в Україні значно зросло виробництво зброї. Йдеться про близько 25,4% до аналогічного періоду 2023 року.

Про це йдеться у даних Держстату.

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У січні 2024 року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем минулого року.

У лютому зростання було на 29%, а в березні темпи виробництва зменшилися. Тоді виробили на 18,8% більше озброєння, ніж у 2023 році.

Січневе виробництво зменшилося на 4% порівняно з груднем 2023 року. У лютому виробництво знизилося на 8,2% порівняно з попереднім місяцем. Однак в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024 року на 1,3%.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомило, що за минулий тиждень було кодифіковано ще 50 зразків озброєння та техніки. Тепер їх дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

Також єдиний реєстр зброї за перший рік його роботи було наповнено приблизно на 60%, що перевищує очікування Міністерства внутрішніх справ. Відсоток тих, хто хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця.