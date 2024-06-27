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С начала года Украина значительно увеличила производство оружия — данные Госстата

27 июня 2024 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине выросло производство оружия — детали
Производство на заводе "Маяк" Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За январь-март этого года в Украине значительно выросло производство оружия. Речь идет об около 25,4% к аналогичному периоду 2023 года.

Об этом говорится в данных Госстата.

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Производство оружия в Украине

В январе 2024 года в Украине было произведено на 26,6% больше оружия и боеприпасов по сравнению с январем прошлого года.

В феврале рост был на 29%, а в марте темпы производства снизились. Тогда произвели на 18,8% большее вооружение, чем в 2023 году.

Январское производство уменьшилось на 4% по сравнению с декабрем 2023 года. В феврале производство снизилось на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в марте объемы производства превысили показатели февраля 2024 года на 1,3%.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что за прошедшую неделю было кодифицировано еще 50 образцов вооружения и техники. Теперь их разрешено закупать на средства государственного бюджета.

Также единый реестр оружия за первый год работы был наполнен примерно на 60%, что превышает ожидания Министерства внутренних дел. Процент желающих получить разрешение на оружие увеличивается ежемесячно.

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