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Темпи наповнення Єдиного реєстру зброї перевищили прогнозовані — скільки зареєстровано

25 червня 2024 08:14
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
За перший рік роботи єдиний реєстр зброї наповнений на 60% — МВС перевищило очікування
Чоловік купує зброю. Фото: Oleg Petrasiuk, «Бабель»
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Єдиний реєстр зброї за перший рік його роботи було наповнено приблизно на 60%, що перевищує очікування Міністерства внутрішніх справ. Відсоток тих, хто хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця.

Про це повідомив заступник глави МВС Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", у вівторок 25 червня.

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Високі темпи наповнення реєстру

За словами Тимченка, у міністерстві розраховували, що для повноцінної роботи реєстру знадобиться три роки. Прогнозувалося, що за перший рік реєстр буде наповнений на 40%, однак вже зараз досягнуто 60%.

"Ми говорили, що... нам потрібно 3 роки, коли кожен громадянин, у якого є дозвіл на зброю, замінить свій дозвіл, ... і тільки після цього реєстр буде наповнений на 100%. Ми розрахували, що приблизно за перший рік у нас буде 40% наповнення, і далі таким чином ми будемо рухатися до 100%. Сьогодні ми можемо говорити в абсолютних цифрах, що ми вже дійшли до 60% наповнення реєстру", — заявив Тимченко.

Кількість зареєстрованих власників зброї

Зараз у Єдиному реєстрі зброї (ЄРЗ) зареєстровано понад 450 тисяч власників зброї. Заступник міністра зазначив, що загальна кількість власників зброї в Україні становить близько 700 тисяч, тобто 60% вже зареєстровані в реєстрі.

"У ЄРЗ станом на сьогодні обліковано 650 тисяч одиниць зброї. У цілому, відповідно до обліків Нацполіції, є 950 тисяч одиниць зброї, яка є сьогодні облікована на руках у громадян", — сказав Тимченко.

За його словами, відсоток тих, хто хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця. Тимченко також зазначив, що кількість незареєстрованої зброї в Україні зростає через бойові дії, і Нацполіція працює над тим, щоб ця зброя не потрапляла у мирні місця.

Він поінформував, що найпопулярнішими видами зброї на руках у громадян є мисливська, гладкоствольна і травматична зброя. Це те, що було і у мирний час, у принципі.

"Такої зброї стає все більше, це об'єктивно. Бо зброї є велика кількість безпосередньо у місцях, де ведуться бойові дії. І, звичайно, Нацполіція працює над тим, щоб ця зброя не потрапляла у мирні місця", — заявив Тимченко.

Ми писали про те, як отримати дозвіл на зброю і хто зараз має на це право та куди треба звертатись.

Нагадаємо, мобілізувати та відправити на фронт усіх правоохоронців — така пропозиція останнім часом набуває популярності в соцмережах. Міністр МВС Ігор Клименко розповів, що існує кілька причин, чому реалізувати цю ідею не видається можливим. 

МВС
зброя
українці
Україна
Єдиний реєстр зброї

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