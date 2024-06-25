За первый год работы единый реестр оружия наполнен на 60% - МВД превысило ожидание

Мужчина покупает оружие. Фото: Oleg Petrasiuk, «Бабель»

Единый реестр оружия за первый год работы был наполнен примерно на 60%, что превышает ожидания Министерства внутренних дел. Процент тех, кто хочет получить разрешение на оружие, увеличивается ежемесячно.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Леонид Тимченко в эфире телемарафона "Єдині новини" , во вторник 25 июня.

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Высокие темпы наполнения реестра

По словам Тимченко, в министерстве рассчитывали, что для полноценной работы реестра понадобится три года. Прогнозировалось, что за первый год реестр будет наполнен на 40%, однако уже сейчас достигнуто 60%.

"Мы говорили, что... нам нужно 3 года, когда каждый гражданин, у которого есть разрешение на оружие, заменит свое разрешение... и только после этого реестр будет наполнен на 100%. Мы рассчитали, что примерно за первый год у нас будет 40% наполнения, и дальше таким образом мы будем двигаться до 100%. Сегодня мы можем говорить в абсолютных цифрах, что мы уже дошли до 60% наполнения реестра" , — заявил Тимченко.

Количество зарегистрированных владельцев оружия

Сейчас в Едином реестре оружия зарегистрировано более 450 тысяч владельцев оружия. Замминистра отметил, что общее количество владельцев оружия в Украине составляет около 700 тысяч, то есть 60% уже зарегистрированы в реестре.

"В ЕРЗ по состоянию на сегодняшний день учтено 650 тысяч единиц оружия. В целом, согласно учетам Нацполиции, есть 950 тысяч единиц оружия, которое сегодня учтено на руках у граждан" , — сказал Тимченко.

По его словам, процент желающих получить разрешение на оружие увеличивается ежемесячно. Тимченко также отметил, что количество незарегистрированного оружия в Украине растет из-за боевых действий, и Нацполиция работает над тем, чтобы это оружие не попадало в мирные места.

Он проинформировал, что самыми популярными видами оружия на руках у граждан являются охотничье, гладкоствольное и травматическое оружие. Это то, что было и в мирное время, в принципе.

"Такого оружия становится все больше, это объективно. Потому что оружия большое количество непосредственно в местах, где ведутся боевые действия. И, конечно, Нацполиция работает над тем, чтобы это оружие не попадало в мирные места" , — заявил Тимченко.

Мы писали о том, как получить разрешение на оружие и кто сейчас имеет на это право и куда обращаться.

Напомним, мобилизовать и отправить на фронт всех правоохранителей — такое предложение в последнее время приобретает популярность в соцсетях. Министр МВД Игорь Клименко рассказал, что существует несколько причин, почему реализовать эту идею не представляется возможным.