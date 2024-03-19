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За 3000 доларів на човні до Молдови — прикордонники затримали чергового ухилянта

19 березня 2024 19:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За 3000 доларів на човні до Молдови — прикордонники затримали чергового ухилянта
Затримані порушники. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти за кордон. Чоловік заплатив за таку "послугу" 3000 доларів своєму інтернет-другу.

Про це повідомила ДПСУ у Telegram у вівторок, 19 березня.

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 "Онлайн-гра наскільки зблизила двох чоловіків, що один з них навіть пообіцяв забезпечити іншому безперешкодне потрапляння до сусідньої Молдови. Щоправда, не безоплатно, а за 3000 доларів", — йдеться у повідомленні.

Чоловік поселився в готелі поблизу прикордонні, а вночі організатор схеми обіцяв переправити "клієнта" човном через Кучурганський лиман, що з'єднує Україну та окуповане Росією Придністров'я.

Обох фігурантів зупинили, вони понесуть відповідальність за правопорушення — організатор кримінальну, а "замовник" адміністративну.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині викрили схему для ухилянтів. Їх "працевлаштовували" на прикордонному підприємстві, завдяки чому вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод.

Також ми писали, що у Хмельницькому хлопець вигадав, як за допомогою знайомства з протилежною статтю уникнути мобілізації.

прикордонники
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мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти

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