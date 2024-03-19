За 3000 доларів на човні до Молдови — прикордонники затримали чергового ухилянта
Прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти за кордон. Чоловік заплатив за таку "послугу" 3000 доларів своєму інтернет-другу.
Про це повідомила ДПСУ у Telegram у вівторок, 19 березня.
Збиралися переплести Кучурганський лиман
"Онлайн-гра наскільки зблизила двох чоловіків, що один з них навіть пообіцяв забезпечити іншому безперешкодне потрапляння до сусідньої Молдови. Щоправда, не безоплатно, а за 3000 доларів", — йдеться у повідомленні.
Чоловік поселився в готелі поблизу прикордонні, а вночі організатор схеми обіцяв переправити "клієнта" човном через Кучурганський лиман, що з'єднує Україну та окуповане Росією Придністров'я.
Обох фігурантів зупинили, вони понесуть відповідальність за правопорушення — організатор кримінальну, а "замовник" адміністративну.
Нагадаємо, на Одещині викрили схему для ухилянтів. Їх "працевлаштовували" на прикордонному підприємстві, завдяки чому вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод.
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