За 3000 долларов на лодке в Молдову — пограничники задержали очередного уклониста
Пограничники остановили очередного уклониста, который собирался сбежать за границу. Мужчина заплатил за такую "услугу" 3000 долларов своему интернет-другу.
Об этом сообщила ГПСУ в Telegram во вторник, 19 марта.
Собирались переплести Кучурганский лиман
"Онлайн-игра насколько сблизила двух мужчин, что один из них даже пообещал обеспечить другому беспрепятственное попадание в соседнюю Молдову. Правда, не безвозмездно, а за 3000 долларов", — говорится в сообщении.
Мужчина поселился в гостинице в пограничьи, а ночью организатор схемы обещал переправить "клиента" лодкой через Кучурганский лиман, соединяющий Украину и оккупированное Россией Приднестровья.
Обоих фигурантов остановили, они понесут ответственность за правонарушения — организатор уголовную, а "заказчик" административную.
Напомним, на Одещине разоблачили схему для уклонистов. Их "трудоустраивали" на пограничном предприятии, благодаря чему они имели право пересекать пункты пропуска без помех.
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