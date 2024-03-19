За 3000 долларов на лодке в Молдову — пограничники задержали очередного уклониста

Задержанные нарушители. Фото: ГПСУ

Пограничники остановили очередного уклониста, который собирался сбежать за границу. Мужчина заплатил за такую "услугу" 3000 долларов своему интернет-другу.

Об этом сообщила ГПСУ в Telegram во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Собирались переплести Кучурганский лиман

"Онлайн-игра насколько сблизила двух мужчин, что один из них даже пообещал обеспечить другому беспрепятственное попадание в соседнюю Молдову. Правда, не безвозмездно, а за 3000 долларов", — говорится в сообщении.

Мужчина поселился в гостинице в пограничьи, а ночью организатор схемы обещал переправить "клиента" лодкой через Кучурганский лиман, соединяющий Украину и оккупированное Россией Приднестровья.

Обоих фигурантов остановили, они понесут ответственность за правонарушения — организатор уголовную, а "заказчик" административную.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, на Одещине разоблачили схему для уклонистов. Их "трудоустраивали" на пограничном предприятии, благодаря чему они имели право пересекать пункты пропуска без помех.

Также мы писали, что в Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации.