З триметрової висоти впали діти — поліція розповіла деталі нещасного випадку у запорізькому цирку

Діти акробати у цирку. Ілюстративне фото: УНІАН

У запорізькому цирку двоє дітей, виконуючи гімнастичний номер, впали з триметрової висоти. Правоохоронні органи зараз встановлюють обставини цього нещасного випадку.

Про це повідомили в поліції Запорізької області в Telegram в неділю, 28 квітня.

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Подробиці нещасного випадку

За повідомленням поліції, інцидент трапився під час виконання гімнастичного номеру, коли 15-річний хлопець та 12-річна дівчина зірвалися з висоти та впали на арену. Діти отримали травми різного ступеня важкості.

Поліцейські отримали повідомлення про цю подію 27 квітня, після чого діти були доставлені до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні. На щастя, загрози їхньому життю немає, але вони залишаються у лікарні на спостереженні.

Попередньо поліція встановила, що падіння сталося близько 18:00 під час вистави. Інформацію про цей випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення вимог законодавства про охорону праці. Розслідування триває.

Допис Новини поліції Запорізької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в одній зі шкіл Києва під час навчального процесу обвалилася стеля. За попередньою інформацією, ніхто зі школярів не постраждав.

Також ми розповідали, що медики передали інформацію про побиття хлопчика до правоохоронців, адже в дитини серйозна травма яєчка.