У Києві жорстоко побили 13-річного школяра, поліція розпочала кримінальне провадження

13-річний учень, якого побили однолітки. Фото: скриншот

У школі №81 Дніпровського району столиці однолітки жорстоко побили 13-річного учня. Хлопцю вже зробили операцію.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва у понеділок, 22 квітня.

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Інформацію про побиття дитини правоохоронці отримали від медиків. У нього серйозна травма яєчка та сильно набрякла нога.

Травми у підлітка після побиття. Скриншот з Facebook

Потерпілого побив його однокласник. За фактом побиття 13-річного школяра у Дніпровському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

Пост мами про побиття хлопця у школі. Скриншот з Facebook

Мама хлопчика опублікувала пост у Facebook.

"Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболочки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати", — розповіла вона.

У коментарях пишуть, що дитину побили нібито через те, що одноліткам здалося, що хлопчик дивився мультик російською мовою.

Дитина перебуває у лікарні під наглядом медиків. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Під час перевірки ювенальні поліцейські встановили, що подія відбулася в одній зі шкіл Дніпровського району, потерпілий отримав тілесні ушкодження внаслідок конфлікту з однокласником.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. В рамках кримінального провадження слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив охоронця через те, що той зробив йому зауваження. П'яний зловмисник завдав працівнику магазину близько двадцяти ударів металевою палицею.

Також у столиці затримали жінку, яка розтрощила автівку свого знайомого та мала при собі наркотики.