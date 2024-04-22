В Киеве жестоко избили 13-летнего школьника, полиция начала уголовное производство

13-летний ученик, избитый сверстниками. Фото: скриншот

В школе №81 Днепровского района столицы сверстники жестоко избили 13-летнего учащегося. Парню уже сделали операцию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в понедельник, 22 апреля.

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Информацию об избиении ребенка правоохранители получили от медиков. У него серьезная травма яичка и сильно разбухла нога.

Травмы у подростка после избиения. Скриншот с Facebook

Потерпевшего избил его одноклассник. По факту избиения 13-летнего школьника в Днепровском районе столицы начато уголовное производство.

Мама пост об избиении парня в школе. Скриншот с Facebook

Мама мальчика опубликовала пост в Facebook.

"Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой, с той стороны она так и остается сильно разбухшей, хотя сказал сын, что уже начал ее чувствовать", — рассказала она.

В комментариях пишут, что ребенка избили якобы из-за того, что сверстникам показалось, что мальчик смотрел мультик на русском языке.

Ребенок находится в больнице под наблюдением медиков. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В ходе проверки ювенальные полицейские установили, что событие произошло в одной из школ Днепровского района, потерпевший получил телесные повреждения в результате конфликта с одноклассником.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. В рамках уголовного производства следователи будут устанавливать все происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Также в столице задержали женщину, которая разбила машину своего знакомого и имела при себе наркотики.