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С трехметровой высоты упали дети — полиция рассказала детали несчастного случая в запорожском цирке

28 апреля 2024 18:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
С трехметровой высоты упали дети — полиция рассказала детали несчастного случая в запорожском цирке
Дети-акробаты в цирке. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В запорожском цирке двое детей, выполняя гимнастический номер, упали с трехметровой высоты. Правоохранительные органы сейчас устанавливают обстоятельства этого несчастного случая.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Подробности несчастного случая

По сообщению полиции, инцидент произошел при исполнении гимнастического номера, когда 15-летний парень и 12-летняя девушка сорвались с высоты и упали на арену. Дети получили травмы разной степени тяжести.

Полицейские получили сообщение об этом событии 27 апреля, после чего дети были доставлены в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы. К счастью, угроз их жизни нет, но они остаются в больнице на наблюдении.

Предварительно полиция установила, что падение произошло около 18:00 во время представления. Информация об этом случае внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований законодательства об охране труда. Расследование продолжается.

С трехметровой высоты упали дети — полиция рассказала детали несчастного случая в запорожском цирке - фото 1
Сообщение Новости полиции Запорожской области. Фото: скриншот

Напомним, что в одной из школ Киева во время учебного процесса обрушился потолок. По предварительной информации, никто из школьников не пострадал.

Также мы рассказывали, что медики передали информацию об избиении мальчика в милицию, ведь у ребенка серьезная травма яичка.

дети
полиция
Запорожье
Гимнастика
инцидент
цирк

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