Їздив напідпитку в робочий час — на Закарпатті спіймали суддю
У Хусті Закарпатської області поліція затримала суддю районного суду Сергія Савицького. Він перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram в четвер, 14 березня.
В Хусті суддя сів за кермо п'яним
Журналіст розповів, що суддю сьогодні вранці спіймали за кермом автомобіля напідпитку.
"Чоловік кермував чорним позашляховиком Mitsubishi в стані алкогольного спʼяніння, що майже в три рази перевищує норму", — зазначив Глагола.
Відомо, що драгер патрульної поліції показав 0,73 проміле. Правоохоронці склали на нього протокол.
За словами журналіста, суддя їздив пʼяним в робочий час.
Він нагадав, що саме Савицький випустив малолітнього вбивцю із Нижньої Апши, що забрав життя в однокласника у 2018 році. Тоді місцеві мешканці влаштували бунт та ледь не здійснили самосуд над вбивцею.
Нагадаємо, у Львівській області сільський депутат в стані алкогольного сп'яніння спробував наїхати на поліцейського.
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