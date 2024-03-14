Їздив напідпитку в робочий час — на Закарпатті спіймали суддю

Патрульні поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Хусті Закарпатської області поліція затримала суддю районного суду Сергія Савицького. Він перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram в четвер, 14 березня.

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Журналіст розповів, що суддю сьогодні вранці спіймали за кермом автомобіля напідпитку.

"Чоловік кермував чорним позашляховиком Mitsubishi в стані алкогольного спʼяніння, що майже в три рази перевищує норму", — зазначив Глагола.

Затримання судді. Фото: Глагола

Відомо, що драгер патрульної поліції показав 0,73 проміле. Правоохоронці склали на нього протокол.

За словами журналіста, суддя їздив пʼяним в робочий час.

Затримання судді. Фото: Глагола

Він нагадав, що саме Савицький випустив малолітнього вбивцю із Нижньої Апши, що забрав життя в однокласника у 2018 році. Тоді місцеві мешканці влаштували бунт та ледь не здійснили самосуд над вбивцею.

Скриншот допису Глаголи

Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, у Львівській області сільський депутат в стані алкогольного сп'яніння спробував наїхати на поліцейського.

Також ми писали, що уЗакарпатській області суддя дала умовний термін ґвалтівникам, які знущались з 14-річної дівчини. Тепер вона хоче стати суддею апеляційної інстанції.