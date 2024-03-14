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Ездил под хмельком в рабочее время — на Закарпатье поймали судью

14 марта 2024 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ездил под хмельком в рабочее время — на Закарпатье поймали судью
Патрульные полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Хусте Закарпатской области полиция задержала судью районного суда Сергея Савицкого. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в четверг, 14 марта.

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Журналист рассказал, что судью сегодня утром поймали за рулем автомобиля под хмельком.

"Муж управлял черным внедорожником Mitsubishi в состоянии алкогольного опьянения, что почти в три раза превышает норму", — отметил Глагола.

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Задержание судьи. Фото: Глагола

Известно, что драгер патрульной полиции показал 0,73 промилле. Правоохранители составили на него протокол.

По словам журналиста, судья ездил пьяным в рабочее время.

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Задержание судьи. Фото: Глагола

Он напомнил, что именно Савицкий выпустил малолетнего убийцу из Нижней Апши, который забрал жизнь у одноклассника в 2018 году. Тогда местные жители устроили бунт и едва не совершили самосуд над убийцей.

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Скриншот сообщения Глаголы
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Скриншот сообщения Глаголы

Напомним, во Львовской области сельский депутат в состоянии алкогольного опьянения попытался наехать на полицейского.

Также мы писали, что в Закарпатской области судья дала условный срок насильникам, которые издевались над 14-летней девушкой. Теперь она хочет стать судьей апелляционной инстанции.

полиция
Закарпатье
судьи
автомобиль
водители

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