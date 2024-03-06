Вплав до Молдови через Дністер — прикордонники затримали групу ухилянтів

Спроба ухилянтів переплисти Дністер. Фото: ДПСУ

Співробітники кордону Могилів-Подільського загону затримали групу ухилянтів із п'яти осіб, які вплав намагалися потрапити до Молдови. Чоловіків було затримано на старті запливу через Дністер до Молдови.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 6 березня.

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Затримання ухилянтів на старті запливу

Оператор квадрокоптера виявив трьох мешканців Київської та Харківської областей на "старті запливу" та одразу направив прикордонний загін на службовому катері для затримання порушників.

Ще двох чоловіків затримали на березі річки в момент, коли вони одягали гідрокостюми та готувалися до запливу.

"За спробу незаконного перетину кордону на порушників складено протоколи про скоєння правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України". Справи направлені до суду", — повідомили у ДПСУ.

Затримання ухилянтів. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, але не з'явилися до ТЦК, пояснивши це тим, що бояться і не хочуть служити. Суд засудив їх до трьох років позбавлення волі.

Раніше мешканець Жовкви Львівської області зі званням "солдат рядового складу" проігнорував бойовий порядок денний і не з'явився на призовний пункт для відряджання на військову службу. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі.