Вплавь до Молдовы через Днестр — пограничники задержали группу уклонистов

Попытка уклонистов переплыть Днестр. Фото: ГПСУ

Сотрудники границы Могилев-Подольского отряда задержали группу уклонистов из пяти человек, которые вплавь пытались попасть в Молдову. Мужчины были задержаны на старте заплыва через Днестр в Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 6 марта.

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Задержание уклонистов на старте заплыва

Оператор квадрокоптера обнаружил троих жителей Киевской и Харьковской областей на "старте заплыва" и сразу направил пограничный отряд на служебном катере для задержания нарушителей.

Еще двоих мужчин задержали на берегу реки в момент, когда они одевали гидрокостюмы и готовились к заплыву.

"За попытку незаконного пересечения границы на нарушителей составлены протоколы о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд", — сообщили в ГПСУ.

Задержание уклонистов. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове двое мужчин получили повестки, но не явились в ТЦК, объяснив это тем, что бояться и не хотят служить. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

Ранее житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" проигнорировал боевую повестку и не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Он был приговорен к трем годам лишения свободы.