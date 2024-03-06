Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Вплавь до Молдовы через Днестр — пограничники задержали группу уклонистов arrow

Вплавь до Молдовы через Днестр — пограничники задержали группу уклонистов

6 марта 2024 15:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вплавь до Молдовы через Днестр — пограничники задержали группу уклонистов
Попытка уклонистов переплыть Днестр. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники границы Могилев-Подольского отряда задержали группу уклонистов из пяти человек, которые вплавь пытались попасть в Молдову. Мужчины были задержаны на старте заплыва через Днестр в Молдову. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 6 марта.

Читайте также:

Задержание уклонистов на старте заплыва

Оператор квадрокоптера обнаружил троих жителей Киевской и Харьковской областей на "старте заплыва" и сразу направил пограничный отряд на служебном катере для задержания нарушителей.

Еще двоих мужчин задержали на берегу реки в момент, когда они одевали гидрокостюмы и готовились к заплыву.

"За попытку незаконного пересечения границы на нарушителей составлены протоколы о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд", — сообщили в ГПСУ.

мобилизация
Задержание уклонистов. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове двое мужчин получили повестки, но не явились в ТЦК, объяснив это тем, что бояться и не хотят служить. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

Ранее житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" проигнорировал боевую повестку и не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Он был приговорен к трем годам лишения свободы.

пограничники
реки
Днестр
военный призыв
мобилизация
уклонисты
боевая повестка
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд