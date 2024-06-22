Ядерна зброя — США і Китай провели переговори вперше за 5 років

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Фото: comments.ua

Делегації Сполучених Штатів Америки та Китаю провели неофіційні перемовини щодо ядерної зброї вперше за п'ять років. Зустріч пов'язана з побоюваннями з боку США щодо застосування ядерної зброї Китаєм через поразку в можливому конфлікті з островом Тайвань.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 21 червня.

Читайте також:

Ядерні переговори США і Китаю

За даними видання, американські представники непокояться, що Китай може вдатися до ядерних погроз, якщо не зможе захопити Тайвань.

"Вони (представники китайської делегації. — Ред.) заявили американській стороні, що абсолютно впевнені в тому, що зможуть здобути перемогу у звичайній боротьбі за Тайвань, не застосовуючи ядерної зброї", — зазначив організатор перемовин, американський вчений Девід Санторо.

Reuters також зазначає, що зустріч пройшла на неофіційному рівні, сторони представляли колишні чиновники, науковці та аналітики. За словами представника Держдепу США, такі перемовини корисні, але не замінять офіційної розмови.

Відносини між Китаєм і Тайванем

Як відомо, вже кілька років відносини між Китаєм і Тайванем доволі напружені. Щобільше США припускали, що КНР вдасться до війни з островом, щоб повернути його під свій контроль.

Також нещодавно Китай проводив масштабні військові навчання навколо Тайваню через кілька днів після інавгурації нового президента Лая Цінде.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Донг Цзюнь заявив, що мирне "возз’єднання" з Тайванем залишається головною метою країни. Однак за його словами, ця перспектива стає все більш примарною, в чому він звинуватив тайванських "сепаратистів", які керуються зовнішніми силами.

Також нещодавно Сі Цзіньпін заявив, що США намагаються втягнути Китай у війну і влаштовують провокації, аби КНР напала на Тайвань.