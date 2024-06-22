Ядерное оружие — США и Китай провели переговоры впервые за 5 лет

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Фото: comments.ua

Делегации Соединенных Штатов Америки и Китая провели неофициальные переговоры по поводу ядерного оружия впервые за пять лет. Встреча связана с опасениями со стороны США по поводу применения ядерного оружия Китаем из-за поражения в возможном конфликте с островом Тайвань.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 21 июня.

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По данным издания, американские представители опасаются, что Китай может прибегнуть к ядерным угрозам, если не сможет захватить Тайвань.

"Они (представители китайской делегации. — Ред.) заявили американской стороне, что абсолютно уверены в том, что смогут одержать победу в обычной борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", — отметил организатор переговоров, американский ученый Дэвид Санторо.

Reuters также отмечает, что встреча прошла на неофициальном уровне, стороны представляли бывшие чиновники, ученые и аналитики. По словам представителя Госдепа США, такие переговоры полезны, но не заменят официальный разговор.

Отношения между Китаем и Тайванем

Как известно, уже несколько лет отношения между Китаем и Тайванем достаточно напряженные. Более того США предполагали, что КНР прибегнет к войне с островом, чтобы вернуть его под свой контроль.

Также недавно Китай проводил масштабные военные учения вокруг Тайваня спустя несколько дней после инаугурации нового президента Лая Циндэ.

Напомним, министр обороны Китая Донг Цзюнь заявил, что мирное "воссоединение" с Тайванем остается главной целью страны. Однако по его словам, эта перспектива становится все более призрачной, в чем он обвинил руководствующихся внешними силами тайваньских "сепаратистов".

Также недавно Си Цзиньпин заявил, что США пытаются втянуть Китай в войну и устраивают провокации, чтобы КНР напала на Тайвань.