Ворог продовжує атакувати Харківщину — у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на інших напрямках

Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: АрміяInform

У Генштабі ЗСУ надали інформацію щодо російського вторгнення. Станом на 2 червня бої тривають на Харківському, Куп'янському і Краматорському напрямках. Найбільш загострена ситуація на Покровському напрямку, всі інші напрямки залишаються без змін.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 2 червня.

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Ситуація на фронті станом на 2 червня

З початку доби 2 червня у Генштабі ЗСУ нараховують 55 бойових зіткнень. Вони повідомляють, що як і раніше, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, але Сили оборони продовжують стримувати противника і давати йому відсіч.

"Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Харківському напрямку ворог здійснив ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Та українські військові активно знищують ворога. Станом на 2 червня окупанти втратили 117 військових, два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів і дві одиниці спецтехніки. Також знищено п'ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

Які обставини на інших напрямках

На Куп'янському напрямку триває бій біля Невського, інші ділянки залишаються без змін.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог здійснив сім спроб покращити своє тактичне положення в районах Калинівки і Кліщіївки, але всі атаки були відбиті.

На Покровському напрямку чотири з 17 боїв ще тривають, зокрема біля населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Втрати ворога значні: 358 осіб вбиті та поранені, знищено танк, дві бронемашини, шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць техніки пошкоджено. Інформація уточнюється.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Допис Генштаб ЗСУ. Фото:скриншот

Нагадаємо, що Міністерство оборони України заявило, що Сили оборони за травень ліквідували рекордну кількість артилерійських систем ворога від початку повномасштабної війни. Йдеться про 1 160 установок російських загарбників.

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