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Ворог продовжує атакувати Харківщину — у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на інших напрямках

2 червня 2024 22:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ворог продовжує атакувати Харківщину — у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на інших напрямках
Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: АрміяInform
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Генштабі ЗСУ надали інформацію щодо російського вторгнення. Станом на 2 червня бої тривають на Харківському, Куп'янському і Краматорському напрямках. Найбільш загострена ситуація на Покровському напрямку, всі інші напрямки залишаються без змін.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 2 червня.

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Ситуація на фронті станом на 2 червня

З початку доби 2 червня у Генштабі ЗСУ нараховують 55 бойових зіткнень. Вони повідомляють, що як і раніше, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, але Сили оборони продовжують стримувати противника і давати йому відсіч.

"Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Харківському напрямку ворог здійснив ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Та українські військові активно знищують ворога. Станом на 2 червня окупанти втратили 117 військових, два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів і дві одиниці спецтехніки. Також знищено п'ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

Які обставини на інших напрямках

На Куп'янському напрямку триває бій біля Невського, інші ділянки залишаються без змін.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог здійснив сім спроб покращити своє тактичне положення в районах Калинівки і Кліщіївки, але всі атаки були відбиті.

На Покровському напрямку чотири з 17 боїв ще тривають, зокрема біля населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Втрати ворога значні: 358 осіб вбиті та поранені, знищено танк, дві бронемашини, шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць техніки пошкоджено. Інформація уточнюється.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ворог продовжує атакувати Харківщину -- у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на інших напрямках - фото 1
Допис Генштаб ЗСУ. Фото:скриншот

 

Нагадаємо, що Міністерство оборони України заявило, що Сили оборони за травень ліквідували рекордну кількість артилерійських систем ворога від початку повномасштабної війни. Йдеться про 1 160 установок російських загарбників.

Також ми писали про те, що російські колаборанти на тимчасово окупованих територіях України примушують українців здавати кров для поранених російських солдатів. Насамперед це стосується бюджетних працівників.

Сирський
Донецька область
Краматорськ
втрати окупантів
війна в Україні
війна
окупанти
Генштаб ЗСУ
Куп'янськ
Харківська область
військові

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