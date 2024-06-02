Враг продолжает атаковать Харьковщину — в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации в других направлениях
В Генштабе ВСУ предоставили информацию о российском вторжении. По состоянию на 2 июня бои продолжаются в Харьковском, Купянском и Краматорском направлениях. Наиболее обостренная ситуация в Покровском направлении, все остальные направления остаются без изменений.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 2 июня.
Ситуация на фронте по состоянию на 2 июня
С начала суток 2 июня в Генштабе ВСУ насчитывается 55 боевых столкновений. Они сообщают, что по-прежнему наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, но Силы обороны продолжают сдерживать противника и давать ему отпор.
"Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов — за сегодняшний день их было уже 10. Во второй половине дня бомбардировке российскими захватчиками по направлению Белгорода подверглись районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы" , — говорится в сообщении.
Кроме того, на Харьковском направлении враг совершил еще один неудачный штурм недалеко от села Старица. Но украинские военные активно уничтожают врага. По состоянию на 2 июня оккупанты потеряли 117 военных, два российских танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. Также уничтожены пять вражеских блиндажей и два склада боеприпасов.
Какие обстоятельства в других направлениях
На Купянском направлении идет бой у Невского, другие участки остаются без изменений.
На Краматорском направлении с начала суток враг предпринял семь попыток улучшить свое тактическое положение в районах Калиновки и Клещиевки, но все атаки были отбиты.
На Покровском направлении четыре из 17 боев еще продолжаются, в том числе возле населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Потери врага значительны: 358 человек убиты и ранены, уничтожены танк, две бронемашины, шесть орудий и минометов. Еще шесть единиц техники повреждены. Информация уточняется.
В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что Министерство обороны Украины заявило, что Силы обороны за май ликвидировали рекордное количество артиллерийских систем врага с начала полномасштабной войны. Речь идет о 1160 установках российских захватчиков.
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