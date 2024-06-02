Враг продолжает атаковать Харьковщину — в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации в других направлениях

Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский. Фото: АрмияInform

В Генштабе ВСУ предоставили информацию о российском вторжении. По состоянию на 2 июня бои продолжаются в Харьковском, Купянском и Краматорском направлениях. Наиболее обостренная ситуация в Покровском направлении, все остальные направления остаются без изменений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 2 июня.

Читайте также:

Ситуация на фронте по состоянию на 2 июня

С начала суток 2 июня в Генштабе ВСУ насчитывается 55 боевых столкновений. Они сообщают, что по-прежнему наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, но Силы обороны продолжают сдерживать противника и давать ему отпор.

"Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов — за сегодняшний день их было уже 10. Во второй половине дня бомбардировке российскими захватчиками по направлению Белгорода подверглись районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы" , — говорится в сообщении.

Кроме того, на Харьковском направлении враг совершил еще один неудачный штурм недалеко от села Старица. Но украинские военные активно уничтожают врага. По состоянию на 2 июня оккупанты потеряли 117 военных, два российских танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. Также уничтожены пять вражеских блиндажей и два склада боеприпасов.

Какие обстоятельства в других направлениях

На Купянском направлении идет бой у Невского, другие участки остаются без изменений.

На Краматорском направлении с начала суток враг предпринял семь попыток улучшить свое тактическое положение в районах Калиновки и Клещиевки, но все атаки были отбиты.

На Покровском направлении четыре из 17 боев еще продолжаются, в том числе возле населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Потери врага значительны: 358 человек убиты и ранены, уничтожены танк, две бронемашины, шесть орудий и минометов. Еще шесть единиц техники повреждены. Информация уточняется.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сообщение Генштаб ВСУ. Фото:скриншот

Напомним, что Министерство обороны Украины заявило, что Силы обороны за май ликвидировали рекордное количество артиллерийских систем врага с начала полномасштабной войны. Речь идет о 1160 установках российских захватчиков.

Также мы писали о том, что российские коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины заставляют украинцев сдавать кровь раненым российским солдатам. В первую очередь это касается бюджетных работников.