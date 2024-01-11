Волонтерство Укрзалізниці — Лещенко розповів про емоції від поїздок на фронт

Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Команда Укрзалізниці часто допомогає українській армії та систематично їздить на фронт. Залізниця також закликає до цього українців, аби відчути фронтове життя бійців.

Про це розповів український політик, народний депутат Верховної Ради, член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко у проєкті "Київ, що тримається".

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Волонтерство Укрзалізниці

Лещенко розповів, що члени команди Укрзалізниці досить часто допомагають українській армії. Зокрема, він поділився власним досвідом. За його словами, за півтора року він 36 разів їздив у Донецьку область.

"Нещодавно я був у Донецькій області. Це була моя 36 поїздка в Донецьку область, а перша відбулась у травні 2022 року. Тоді мене покликав народний депутат Андрій Герус долучитися до їхньої групи. За цим немає ніякого фонду чи політичного проєкту, є просто група людей, які один одного знають, адже без довіри це ніколи б не вийшло і ця група підтримує декілька бригад", — йдеться у повідомленні.

Він поділився, що найчастіше вони підтримують та комунікують з чотирма бригадами:

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада;

1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій".

"Волонтерська діяльність — це те, що стало системним у нашому житті. Раз у два тижні ми стараємось їздити на Донеччину і в людей, яких ми до цього долучаємо, починає вимальовуватися зовсім інакша ситуація і це досить корисно", — пояснює Лещенко.

Депутат розповів, що такі поїздки — це досить чиста емоція. Він каже, що водночас це важко, бо війна, постійні руйнування і присутність контексту, який в Києві не відчувається. Але з іншого боку там немає місця для інтриг, штучних цілей і все дуже по-справжньому.

"Після того, як місто занурилось у спокійне життя тилової атмосфери, то виникло досить багато змішаних емоцій: інтриг, спекуляцій, пересмикувань. А на фронті цього немає, там все досить просто: тут добро, а там зло. Перебуваючи там, ти це розумієш. І там насправді набагато спокійніше морально, ніж в Києві. Тому що ти оточений людьми, в яких немає тривожності і невпевненості", — додав Сергій Лещенко.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лещенко розповів, як Укрзалізниця очистилась від корупції.