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Волонтерство Укрзализныци — Лещенко рассказал об эмоциях от поездок на фронт

11 января 2024 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Волонтерство Укрзализныци — Лещенко рассказал об эмоциях от поездок на фронт
Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" во время интервью. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Команда Укрзализныци часто помогает украинской армии и систематически ездит на фронт. Железная дорога также призывает к этому украинцев, чтобы почувствовать фронтовую жизнь бойцов.

Об этом рассказал украинский политик, народный депутат Верховной Рады, член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко в проєкті "Київ, що тримається"

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Волонтерство Укрзализныци

Лещенко рассказал, что члены команды "Укрзализныци" довольно часто помогают украинской армии. В частности, он поделился своим опытом. По его словам, за полтора года он 36 раз ездил в Донецкую область.

"Недавно я был в Донецкой области. Это была моя 36 поездка в Донецкую область, а первая состоялась в мае 2022 года. Тогда меня позвал народный депутат Андрей Герус присоединиться к их группе. За этим нет никакого фонда или политического проекта, есть просто группа людей, которые друг друга знают, ведь без доверия это никогда не получилось бы, и эта группа поддерживает несколько бригад", — говорится в сообщении.

Он поделился, что чаще всего они поддерживают и общаются с четырьмя бригадами:

  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада;
  • 1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій".

"Волонтерская деятельность — это то, что стало системным в нашей жизни. Раз в две недели мы стараемся ездить в Донецкую область и у людей, которых мы к этому приобщаем, начинает вырисовываться совсем другая ситуация и это достаточно полезно", — объясняет Лещенко.

Депутат рассказал, что такие поездки — это достаточно чистая эмоция. Он говорит, что одновременно это тяжело, потому что война, постоянные разрушения и присутствие контекста, который в Киеве не ощущается. Но с другой стороны, там нет места для интриг, искусственных целей и все очень по-настоящему.

"После того, как город погрузился в спокойную жизнь тыловой атмосферы, то возникло достаточно много смешанных эмоций: интриг, спекуляций, подергиваний. А на фронте этого нет, там все достаточно просто: здесь добро, а там зло. Находясь там, ты это понимаешь. И там действительно гораздо спокойнее морально, чем в Киеве. Потому что ты окружен людьми, у которых нет тревожности и неуверенности", — добавил Сергей Лещенко.

Напомним, недавно Сергей Лещенко рассказал, как Укрзализныця очистилась от коррупции.

Укрзализныця
война в Украине
волонтерство
фронт

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