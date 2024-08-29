Дрони для ЗСУ

Збір дронів для ЗСУ у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Волонтери, студенти, пластуни, пенсіонери та всі небайдужі обʼєднались під ініціативою фонду Uniters у Варшаві, щоб допомагати Збройним силам України. Власними руками вони збирають дрони, завдяки яким наші військові можуть краще бачити ворога та ще ефективніше його знищувати.

Детальніше про ініціативу розповіла спеціальна журналістка Новини.LIVE у Варшаві Юлія Войнар.

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3-4 години кропіткої роботи й з безлічі деталей народжується дрон для українського війська. Такі залізні пташки нині неабияк потрібні на фронті.

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

"Якщо раніше була війна більш індустріального характеру, тобто в кого більше арт-снарядів, танків, важкої техніки, авіації, живої сили, той і виграє, ну, плюс тактика, стратегія, звісно. То зараз — сучасні війни вже більш технологічні. Тобто, хто швидше придумає технологічні речі, у того є перевага, зокрема в повітрі. Цей дрон не повністю, але є певною заміною точкового ураження ворога. Тобто певна заміна артилерії чи, наприклад, крилатих ракет чи тому подібне. Дуже допомогли нам FPV-дрони, коли була певна затримка постачання важкої зброї зі США", — каже військовослужбовець Збройних сил України Володимир Зінченко.

Володимир Зінченко, військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Організував збір дронів у Польщі волонтерський фонд Uniters, який займається допомогою українським військовослужбовцям ще з 2014 року. Отримавши величезну кількість запитів на FPV-дрони, у фундації зрозуміли, що задовольнити їх усі не вистачить грошей, тож вирішили збирати дрони самотужки, залучивши волонтерів та партнерські організації.

"Ми вирішили об'єднати всіх людей, які хочуть допомогти і працюють з дронами — виготовляють, спонсорують, продають, виготовляють деталі на 3D-принтерах. Ми й не сподівались на такий відгук. До нас звернулося багато фірм, студентські організації, пластуни, інженери, інвестори, люди, які хочуть купити свій індивідуальний дрон і щоб наші військовослужбовці вислали їхнє побажання Путіну", — розповідає засновниця Uniters Галина Андрушков.

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 6

Над збіркою дронів усі волонтери працюють безкоштовно, приходять після основної роботи тричі на тиждень. На зміні стабільно працює 10 людей. У команді є і студенти, і науковці, і пенсіонери, і ті, хто має досвід, і ті, хто хоче навчитися.

Більшість запчастин для дронів волонтери закуповують в Китаї, а частину на 3D-принтерах виготовляє польська фірма Sygnis, що допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Збір дронів для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

"Ми друкуємо елементи до дронів з двох типів матеріалів, які є ізоляцією від вібрацій. Також виготовляємо кріпильні деталі, що утримують окремі елементи конструкції, наприклад, камери. Друкуємо на різних апаратах, залежно від того, який матеріал використовується. За один раз друкуємо кілька десятків деталей. Найскладнішими у виготовленні є еластичні елементи", — каже керівник проеєкту Sygnis Пьотр Піскарський.

Далі у волонтерів надвіповідальне завдання — правильно зібрати всі деталі.

Дрон для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

"Важливою складовою є пайка та контроль якості. Незважаючи на досвід і у паянні, і у складанні, у цьому можуть бути проблеми навіть у досвідчених волонтерів. Контроль якості — це дуже важлива справа, щоб усі дрони були справні, могли пролетіти певну дистанцію. Над цим треба працювати. До цього я не вмів складати дрони, але сів і розібрався з інструкцією, пішов до людини, яка вміє складати дрони, поговорив. Ясно, що є технічні ньюанси, специфікація, над тим треба постійно думати, вивчати, як воно розвивається", — ділиться досвідом волонтер Богдан Садовий.

Специфіка такого дрона в тому, що конструкція має бути дешевою і надійною. А ще важливо стежити за новими розробками і впроваджувати їх.

Дрони для ЗСУ. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

"Ми стараємося розвивати всі технічні характеристики наших коптерів згідно з потребами, тому що на фронті потреби змінюються дуже швидко. Від місяця до місяця, те, що є зараз актуальним, воно вже через місяць буде неактуальним. Тому ми намагаємося робити якісь винаходи, тестувати різні розв'язання, які будуть нашим хлопцям підходити. Ми маємо дуже добрий зворотній зв'язок з різними підрозділами, які нам розповідають, що конкретно треба вдосконалити. Ми знайшли одну цікаву розробку камери, яка не є настільки дорогою, як камера нічного бачення, але досить добре, якісно, "бачить" картинку в сутінках, тобто при мінімальному освітленні, і це дуже подобається нашим військовослужбовцям", — зазначає інженер та фахівець з IT-технологій Сергій Драбінський.

Після збірки усі дрони обов'язково проходять випробування. З початку ініціативи волонтери вже відправили на передову 150 дронів, у процесі збірки — ще до півсотні. У фонді Uniters сподіваються на донати та залучення ще більшої кількості партнерів, щоб мати змогу виготовляти ще більше "залізних пташок" для нашого війська.