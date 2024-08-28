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Голова Мінцифри назвав вартість диво-дрона "Паляниця" — він б'є у далечінь на рівні ATACMS

28 серпня 2024 05:46
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кожен дрон-ракета "Паляниця" б'є на 700 км та коштує близька 1 мільйона доларів
Ракета-дрон "Паляниця" з презентації президента України. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна тепер має свою власну унікальну далекобійну зброю, а саме ракету-дрон "Паляниця", що може летіти на відстань до 700 км. Це означає, що Україні тепер не треба просити дозвіл у США на удар по РФ ракетами ATACMS, які мають ту саму дальність польоту. 

Про це в інтерв'ю The Associated Press заявив Міністр технологій України Михайло Федоров.

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За словами одного з авторів проєкту, з яким спілкувались журналісти AP, це абсолютно нова розробка, з нуля, яка почалася близько 18 місяців тому. Це не продовження старого радянського проєкту. За словами фахівця, ракета має твердопаливний прискорювач, який її розганяє, а потім реактивний двигун.

Сам Михайло Федоров пояснив, що Україна була змушена розробляти свою далекобійну зброю через постійні заборони партнерів, а також через масовані запуски по території України ракет російських окупантів. 

Голова Мінцифри каже, що наступним кроком буде розширення виробництва таких ракет-дронів

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", — сказав він.

Федоров відзначив, що кожна ракета-дрон коштує менше 1 мільйона доларів, і військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

"В Україні будуть всі типи ракет", — Заявив Федоров. — "Якщо у нас буде така власна зброя, ми будемо почуватися більш незалежними та впевненими".

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Михайло Федоров зброя ЗСУ ракети дрони війна в Україні

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