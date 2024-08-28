Каждый дрон-ракета "Паляница" бьет на 700 км и стоит около 1 миллиона долларов

Ракета-дрон "Паляница" из презентации президента Украины. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Украина теперь имеет свое собственное уникальное дальнобойное оружие, а именно ракету-дрон "Паляница", которая может лететь на расстояние до 700 км. Это означает, что Украине теперь не нужно просить разрешение у США на удар по РФ ракетами ATACMS, имеющими ту же дальность полета.

Об этом в интервью The Associated Press заявил Министр технологий Михаил Федоров.

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По словам одного из авторов проекта, с которым общались журналисты AP, это совершенно новая разработка с нуля, которая началась около 18 месяцев назад. Это не продолжение старого советского проекта. По словам специалиста, у ракеты есть твердотопливный ускоритель, который ее разгоняет, а затем запускается реактивный двигатель.

Сам Михаил Федоров пояснил, что Украина была вынуждена разрабатывать свое дальнобойное оружие из-за постоянных запретов партнеров, а также из-за массированных запусков по территории Украины ракет российских оккупантов.

Глава Минцифры говорит, что следующим шагом будет расширение производства таких ракет-дронов.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает", — сказал он.

Федоров отметил, что каждая ракета-дрон стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

"В Украине будут все типы ракет", — заявил Федоров. — "Если у нас будет такое собственное оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными".