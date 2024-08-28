Американские ракеты можно использовать только для ударов по оккупированным территориям, отмечают в Пентагоне.

Ракетная система ATACMS. Иллюстративное фото: Википедия

Пентагон не лишь запрещал да и продолжает запрещать бить своими дальнобойными ракетами вглубь России. Такие ракеты можно применять только для обороны своей территории.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Пет Райдер, передает Антикор.

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Представитель ведомства отметил, что все ракетные средства, которыми помогает США Украине, предназначены исключительно для оборонных операций и для использования на оккупированных территориях. Позиция Америки в этом вопросе осталась неизменной.



"Украинцы могут применять американскую помощь для защиты от внешних нападений. Другими словами — осуществлять ответное огнестрельное действие. Однако относительно дальнобойных атак вглубь российской территории, наша позиция остается неизменной", — подчеркнул Райдер.

Между тем издание POLITICO отмечает, что Украина готовит список целей на территории России для ударов, чтобы представить чиновникам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Если Вашингтон снимет ограничения на использование американского оружия, украинцы смогут поразить эти цели.