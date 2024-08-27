У білому домі вважають, що зараз краще зосередитись на наданні Україні сучасних систем ППО

Ракетна система ATACMS. Ілюстративне фото: Reuters

Політика США щодо використання своєї далекобійної зброї по території РФ не змінилась — акцент зараз треба робити на іншому. Проте приватні розмови, що стосуються подібних сценаріїв будуть продовжені, тим більше після масштабної ракетної атаки на Україну 26 серпня.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

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За його словами, зараз США зосереджені на наданні Україні сучасних засобів протиповітряної оборони.

"Ми однозначно засуджуємо ці атаки. Це класична схема дій Владіміра Путіна з атак проти енергетичної інфраструктури. Погода скоро зміниться і людям буде потрібно набагато більше тепла та електроенергії. Ми зосереджені зараз на наданні Україні засобів протиповітряної оборони", — сказав Кірбі.

Радник Білого дому зауважив, що 26 серпня системи ППО спрацювали дуже добре, хоча, звичайно, абсолютно всі дрони та ракети збити не вдалось.

Щодо зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, то Кірбі зазначив, що поки в цьому аспекті нічого не змінилось.

"Але, як я багато-багато разів казав, — ми будемо продовжувати розмови з українцями, але ми будемо зберігати їх приватними", — сказав американський високопосадовець.