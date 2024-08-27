В белом доме считают, что сейчас лучше сосредоточиться на предоставлении Украине современных систем ПВО

Ракетная система ATACMS. Иллюстративное фото: Reuters

Политика США по использованию своего дальнобойного оружия по территории РФ не изменилась — акцент сейчас нужно делать на другом. Однако частные разговоры, касающиеся подобных сценариев, будут продолжены, тем более после масштабной ракетной атаки на Украину 26 августа.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Читайте также:

На чем хочет сделать акцент Белый Дом

По его словам, сейчас США сосредоточены на предоставлении Украине современных средств противовоздушной обороны.

"Мы однозначно осуждаем эти атаки. Это классическая схема действий Владимира Путина по атакам против энергетической инфраструктуры. Погода скоро изменится и людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии. Мы сосредоточены сейчас на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны", — сказал Кирби.

Советник Белого дома отметил, что 26 августа системы ПВО сработали очень хорошо, хотя, конечно, абсолютно все дроны и ракеты сбить не удалось.

Относительно снятия ограничений на дальнобойные удары по России, Кирби отметил, что пока в этом аспекте ничего не изменилось.

"Но, как я много-много раз говорил, — мы будем продолжать разговоры с украинцами, но мы будем сохранять их приватными", — сказал американский чиновник.