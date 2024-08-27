США могли бы снять запрет на экспорт F-16 и это очень помогло бы ВСУ, считает военный эксперт

Бронетранспортер Stryker. Иллюстративное фото: General Dynamics Land Systems

Украинским Силам обороны для успешного уничтожения врага и вытеснения его с территории страны нужно больше западной помощи. Особенно это касается военной техники, ведь без нее одной доблести украинских героев, доказавших свою мотивацию и стойкость на поле боя, будет недостаточно.

Об этом в эфире 24 Канала заявил ветеран армии США, аналитик OSINT4 Райан МакБет.

Читайте также:

Что именно нужно воинам ВСУ в качестве помощи от США

Эксперт считает, что сейчас основная потребность ВСУ заключается в противотанковых ракетах и бронетранспортерах Stryker. Это семейство колесных 8х8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems.

"В ВСУ уже показали, что могут очень хорошо использовать эту технику", — говорит Райан МакБет.

Он считает, что было бы очень кстати, если бы США разрешили экспорт истребителей F-16. Их очень много простаивает на складских аэродромах в Аризоне или Неваде.

"Передача большего количества F-16 в Украину имела бы важное значение для завершения войны", — добавил ветеран армии США.