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Бронетехніка та винищувачі F-16 — ветеран армії США розповів, що треба Україні для наступу

27 серпня 2024 01:00
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
США могли б зняти заборону на експорт F-16 і це б дуже допомогло ЗСУ, вважає військовий експерт
Бронетранспортер Stryker. Ілюстративне фото: General Dynamics Land Systems
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Українським Силам оборони для успішного знищення ворога та витіснення його з території країни треба більше західної допомоги. Особливо це стосується військової техніки, адже без неї однієї звитяги українських героїв, що довели свою мотивацію та стійкість на полі бою, буде недостатньо. 

Про це в етері 24 Каналу заявив ветеран армії США, аналітик OSINT4 Раян МакБет.

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Експерт вважає, що зараз основна потреба ЗСУ полягає у протитанкових ракетах та бронетранспортерах Stryker.  Це сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems.

"У ЗСУ вже показали, що можуть дуже добре використовувати цю техніку", — каже Раян МакБет.

Він вважає, що було б дуже доречним, якби США дозволили експорт винищувачів F-16. Їх дуже багато простоює без діла на складських аеродромах в Аризоні або Неваді.

"Передача більшої кількості F-16 в Україну мала б важливе значення для завершення війни", — додав ветеран армії США.

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