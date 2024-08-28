Американські ракети можна використовувати тільки для ударів по окупованих територіях, зазначають у Пентагоні

Ракетна система ATACMS. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Пентагон як забороняв та і продовжує забороняти бити своїми далекобійними ракетами вглибину території Росі. Такі ракети можна застосовувати тільки для оборони своєї території.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Пєт Райдер, передає Антикор.

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Представник відомства зазначив, що всі ракетні засоби, якими допомагає США Україні, призначені виключно для оборонних операцій та використання на окупованих територіях. Позиція Америки в цьому питанні залишилася незмінною.



"Українці можуть застосовувати американську допомогу для захисту від зовнішніх нападів. Іншими словами — здійснювати вогнепальну дію у відповідь. Однак щодо далекобійних атак углиб російської території, наша позиція залишається незмінною", — підкреслив Райдер.

Тим часом видання POLITICO зазначає, що Україна готує список цілей на території Росії для ударів, щоб представити високопосадовцям національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Якщо Вашингтон зніме обмеження на використання американської зброї, захисники зможуть їх уразити.