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Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой

29 августа 2024 05:46
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Дроны для ВСУ
Сбор дронов для ВСУ в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Волонтеры, студенты, пластуны, пенсионеры и все неравнодушные объединились под инициативой фонда Uniters в Варшаве, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Собственными руками они собирают дроны, благодаря которым наши военные могут лучше видеть врага и эффективнее его уничтожать.

Детальнее об инициативе рассказала специальная журналистка Новини.LIVE в Варшаве Юлия Войнар.

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3-4 часа кропотливой работы и из множества деталей рождается дрон для украинской армии. Такие железные птички сейчас очень нужны на фронте.

  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 1
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 2
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 3
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 4
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 5
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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"Если раньше была война более индустриального характера, то есть у кого больше артснарядов, танков, тяжелой техники, авиации, живой силы, тот и выиграет, ну плюс тактика, стратегия, конечно. То сейчас — современные войны уже более технологичны. То есть, кто скорее придумает технологические вещи, у того есть преимущество, в частности в воздухе. Очень помогли нам FPV-дроны, когда была определенная задержка поставок тяжелого оружия из США. Это вещь, которая бережет военного, помогает дистанционно врага поражать", — говорит военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Зинченко.

Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 6
Владимир Зинченко, военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Организовал сбор дронов в Польше волонтерский фонд Uniters, занимающийся помощью украинским военнослужащим еще с 2014 года. Получив огромное количество запросов на FPV-дроны, в фонде поняли, что удовлетворить их все не хватит денег, поэтому решили собирать дроны своими силами, привлекая волонтеров и партнерские организации.

"Мы решили объединить всех людей, которые хотят помочь и работают с дронами — производят, спонсируют, продают, производят детали на 3D-принтерах. Мы и не надеялись на такой отзыв. К нам обратилось много фирм, студенческие организации, пластуны, инженеры, инвесторы, люди, которые хотят купить свой индивидуальный дрон и чтобы наши военнослужащие выслали их пожелания Путину", — рассказывает основательница Uniters Галина Андрушков.

  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 7
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 8
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 9
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 10
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 11
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 12
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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Над сборкой дронов все волонтеры работают бесплатно, приходят после основной работы три раза в неделю. На смене стабильно работает 10 человек. В команде есть и студенты, и ученые, и пенсионеры, и имеющие опыт, и те, кто хочет научиться.

Большинство запчастей для дронов волонтеры закупают в Китае, а часть на 3D-принтерах производит польская фирма Sygnis, помогающая Украине с первых дней полномасштабного вторжения.

  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 13
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 14
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 15
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 16
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 17
    Сбор дронов для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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"Мы печатаем элементы к дронам из двух типов материалов, являющихся изоляцией от вибраций. Также изготавливаем крепежные детали, содержащие отдельные элементы конструкции, например, камеры. Печатаем на разных аппаратах, в зависимости от того, какой материал используется. За один раз печатаем несколько десятков деталей. Самыми сложными в изготовлении являются эластичные элементы", — говорит руководитель проекта Sygnis Петр Пискарский.

Далее у волонтеров сверхответственная задача — правильно собрать все детали.

Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 18
Дрон для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

"Важной составляющей является пайка и контроль качества. Несмотря на опыт и в пайке, и в сборке, в этом могут быть проблемы даже у опытных волонтеров. Контроль качества — это очень важное дело, чтобы все дроны были исправны, могли пролететь определенную дистанцию. Над этим надо работать. До этого я не умел складывать дроны, но сел и разобрался с инструкцией, пошел к человеку, умеющему складывать дроны, поговорил. Ясно, что есть технические ньюансы, спецификация, над этим надо постоянно думать, как оно развивается", — делится опытом волонтер Богдан Садовый.

Специфика такого дрона в том, что конструкция должна быть дешевой и надежной. А еще важно следить за новыми разработками и внедрять их.

Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой - фото 19
Дроны для ВСУ. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

"Мы стараемся развивать все технические характеристики наших коптеров согласно потребностям, потому что на фронте потребности меняются очень быстро. От месяца к месяцу, то, что сейчас актуально, оно уже через месяц будет неактуальным. Поэтому мы пытаемся делать какие-то изобретения, тестировать разные решения, которые будут нашим ребятам подходить. Мы имеем очень хорошую обратную связь с различными подразделениями, которые нам рассказывают, что конкретно нужно усовершенствовать. Мы нашли одну интересную разработку камеры, которая не является настолько дорогой, как камера ночного видения, но достаточно хорошо, качественно, "видит" картинку в сумерках, то есть при минимальном освещении, и это очень нравится нашим военнослужащим", — отмечает инженер и специалист по IT-технологиям Сергей Драбинский.

После сборки все дроны обязательно проходят испытание. С начала инициативы волонтеры уже отправили на передовую 150 дронов, в процессе сборки — еще до полусотни. В фонде Uniters надеются на донаты и привлечение еще большего числа партнеров, чтобы иметь возможность производить еще больше "железных птиц" для нашей армии.

Польша беспилотники волонтеры дроны Варшава FPV-дроны

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05:46 Волонтеры в Варшаве собственноручно собирают дроны для ВСУ — 150 БПЛА уже на передовой

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