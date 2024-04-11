Зеленський розповів про те, що його діти втомилися від війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: офіційний канал Президента України у Telegram

Президент України Володимир Зеленський зізнався про те, що його 11-річний син Кирило постійно запитує його, коли закінчиться війна. Голова держави поділився тим, як його діти переживають цей важкий час в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Bild.

Читайте також:

Зеленський хвилюється за своїх дітей

Президент розповів, про що спілкується зі своїм 11-річним сином під час війни. Очільник держави зізнається, що дитина постійно цікавиться в нього, коли ми переможемо.

Володимир Зеленський з дітьми та дружиною. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зеленському боляче розуміти той факт, що він не може нічого пообіцяти Кирилу та іншим українським дітям, які вже втомилися від постійних обстрілів та атак окупантів.

"Він ставить запитання: коли ми переможемо? Йому одинадцять, але я впевнений, що він такий самий, як і більшість українців. Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату. Мій це син чи інші громадяни України, не має значення", — зазначив він.

Президент розповів про те, що у розпал війни його діти залишились в Україні та так само як і інші громадяни, попри атаки росіян, намагаються жити нормальним життям.

Його донька Олександра зараз навчається в університеті, а син Кирило ходить до школи.

Олена Зеленська з донькою Олександрою.Фото: instagram.com/olenazelenska_officia

"Складно, коли ти не можеш нічого планувати для своїх дітей. Ніяких канікул, ніякого відпочинку, всі думають про війну. Мій син постійно говорить про війну. Наші діти запитують, коли закінчиться війна… Це важко. Багато наших дітей навчаються онлайн і вже два роки не були в школі. Я не хочу скаржитися, але всі ми хочемо, щоб цей жахливий час закінчився", — зізнався очільник держави.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 та закликав їх привернути увагу Конгресу до війни в України. Також кохана Дантеса Даша Кацуріна розповіла, що знають про війну її діти.