Зеленский рассказал о том, что его дети устали от войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: официальный канал Президента Украины в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его 11-летний сын Кирилл постоянно спрашивает его, когда закончится война. Глава государства поделился тем, как его дети переживают это тяжелое время в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Bild.

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Президент рассказал, о чем общается со своим 11-летним сыном во время войны. Глава государства признается, что ребенок постоянно интересуется у него, когда мы победим.

Владимир Зеленский с детьми и супругой. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зеленскому больно осознавать тот факт, что он не может ничего пообещать Кириллу и другим украинским детям, которые уже устали от постоянных обстрелов и атак оккупантов.

"Он задает вопрос: когда мы победим? Ему одиннадцать, но я уверен, что он такой же, как большинство украинцев. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату. Мой это сын или другие граждане Украины, не имеет значения", — отметил он.

Президент рассказал о том, что в разгар войны его дети остались в Украине и так же, как и другие граждане, несмотря на атаки россиян, пытаются жить нормальной жизнью.

Его дочь Александра сейчас учится в университете, а сын Кирилл ходит в школу.

Елена Зеленская с дочерью Александрой. Фото: instagram.com/olenazelenska_officia

"Сложно, когда ты не можешь ничего планировать для своих детей. Никаких каникул, никакого отдыха, все думают о войне. Мой сын постоянно говорит о войне. Наши дети спрашивают, когда закончится война… Это тяжело. Многие наши дети учатся онлайн и уже два года не были в школе. Я не хочу жаловаться, но все мы хотим, чтобы это ужасное время закончилось", — признался глава государства.

Напомним, мы ранее писали, что Владимир Зеленский пообщался с послами фандрейзинговой платформы United24 и призвал их привлечь внимание Конгресса к войне в Украине. Также любимая Дантеса Даша Кацурина рассказала, что знают о войне ее дети.