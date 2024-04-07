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Зеленський закликав амбасадорів United24 привернути увагу Конгресу до війни в Україні

7 квітня 2024 18:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Володимир Зеленський закликав відомих зірок вплинути на Конгрес
Президент України Володимир Зеленський. Фото: офіційний канал Президента України у Telegram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 в онлайн-форматі. Голова держави закликав відомих зірок привернути увагу Конгресу до війни в України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Президент України поспілкувався зі світовими зірками, які підтримують нашу країну та є амбасадорами фандрейзингової платформи United24 — Френсісом Фукуямою, Скоттом Келлі, Річардом Бренсоном, Мішею Коллінзом, Марком Геміллом, Лієвом Шрайбером, Кетрін Винник та Іванною Сахно, Тімоті Снайдером, Бредом Пейслі, а також Вейном Сермоном, Беном МакКі та Маком Рейнольдсом з гурту Imagine Dragons.

Голова держави подякував знаменитостям за постійну підтримку та допомогу українському народу та пояснив, чому зараз вкрай важливо пояснити американському Конгресу, що може статися, якщо вони і надалі будуть затягувати із пакетом допомоги для нашої країни.

"Без підтримки Конгресу нам буде важко не те, що перемогти, а навіть залишитися. Тому важливо спільно робити дуже конкретні речі. Можливо, ми зможемо публічно зробити якийсь сильний меседж, щоб привернути увагу Конгресу й американців до України", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами United24
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами United24. Фото: скриншот Telegram

Обговорюючи способи впливу на американський парламент, відомий історик Тімоті Снайдер та акторка із українським корінням Кетрін Винник, запропонували створити петицію, до якої залучити якомога більше знаменитостей. З нею амбасадори United24 хочуть звернутися до Конгресу із проханням надати усю необхідну допомогу українцям.

Зеленський підкреслив, що зараз вкрай важливо пояснити Конгресу реальні наслідки затримки пакету допомоги від Америки. Він підкреслив, що росіяни не зупиняться на Україні.

"Треба якраз казати конкретно Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І знайти публічний формат цього. Якщо Україна програє війну, будуть атаковані інші держави. І це факт. І ви побачите найближчими тижнями – Росія буде все більше і більше наполегливою і буде втягувати ядерну зброю в це питання, погрожуючи, граючи цим питанням. Тому що тільки через питання ядерної зброї вони можуть тиснути на інші країни НАТО, зокрема Сполучені Штати, на суспільства, щоб суспільства боялись, а потім вже вони будуть реагувати на своїх лідерів", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" закликала світову спільноту допомагати ЗСУ. 

Володимир Зеленський
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Голлівуд
Північна Америка
закордонні зірки
Америка

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