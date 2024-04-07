Владимир Зеленский призвал известных звезд повлиять на Конгресс

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: официальный канал Президента Украины в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с послами фандрейзинговой платформы United24 в онлайн-формате. Глава государства призвал известных звезд привлечь внимание Конгресса к войне в Украине.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Президент Украины пообщался с мировыми звездами, которые поддерживают нашу страницу и являются послами фандрейзинговой платформы United24 — Фрэнсисом Фукуямой, Скоттом Келли, Ричардом Бренсоном, Мишей Коллинзом, Марком Гэмиллом, Лиевом Шрайбером, Кэтрин Синной и Иваном Уэйном Сермоном, Беном МакКи и Маком Рейнольдсом из группы Imagine Dragons.

Глава государства поблагодарил знаменитостей за постоянную поддержку и помощь украинскому народу и объяснил, почему сейчас крайне важно объяснить американскому Конгрессу, что может произойти, если они и дальше будут затягивать с пакетом помощи для нашей страны.

"Без поддержки Конгресса нам будет тяжело не то, что победить, а даже остаться. Поэтому важно совместно делать очень конкретные вещи. Возможно, мы сможем публично сделать какой-нибудь сильный месседж, чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине", — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с амбасадорами United24. Фото: скриншот Telegram

Обсуждая способы влияния на американский парламент, известный историк Тимоти Снайдер и актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник предложили создать петицию, к которой привлечь как можно больше знаменитостей. С ней послы United24 хотят обратиться в Конгресс с просьбой предоставить всю необходимую помощь украинцам.

Зеленский подчеркнул, что сейчас крайне важно объяснить Конгрессу реальные последствия задержки пакета помощи Америки. Он подчеркнул, что россияне не остановятся на Украине.

"Надо как раз говорить конкретно Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. И найти публичный формат этого. Если Украина проиграет войну, будут атакованы другие государства. И это факт. И вы увидите в ближайшие недели — Россия будет все больше и больше настойчивой и будет втягивать ядерное оружие в этот вопрос, угрожая, играя этим вопросом. Потому что только через вопрос ядерного оружия они могут давить на другие страны НАТО, в частности Соединенные Штаты, на общества, чтобы общества боялись, а потом уже они будут реагировать на своих лидеров", — объяснил Зеленский.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Также звезда сериала "Беверли-Гиллз, 90210" призвала мировое сообщество помогать ВСУ.