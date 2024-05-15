На нафтобазі у Ростові 15 травня пролунали вибухи

Пожежа на нафтобазі в Ростові. Фото: Російські ЗМІ

Вночі у середу, 15 травня, в Росії, а саме у Ростовській області на місцевій нафтобазі було чутни звуки вибухів. Російська влада традиційно повідомила про атаку українських безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На паливній базі у Ростовській області вночі було чутно як мінімум два вибухи. Традиційно, росіяни заявили, що об'єкт інфраструктури був атакований українськими безпілотниками.

Як заявив губернатор області Василь Голубєв, на паливній базі нібито не було палива, тому не було загоряння. Також не відомо і про постраждалих.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає", — написав він.

Нагадаємо, раніше партизани проукраїнського руху "АТЕШ" публікували інформацію про саме цю нафтобазу та розповідали про точні координати її місцезнаходження.

Росіяни 13 травня заявили про нічну атаку ракетами Storm Shadow та безпілотниками у Криму.

Тієї ж ночі у Липецькій області відбулась атака дронами на об'єкт енергетичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.