На нефтебазе в Ростове 15 мая прозвучали взрывы

Пожар на нефтебазе в Ростове. Фото: Рооссийские СМИ

Ночью в среду, 15 мая, в России, а именно в Ростовской области, на местной нефтебазе были слышны звуки взрывов. Российские власти традиционно сообщили об атаке украинских беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ.

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На топливной базе в Ростовской области ночью было слышно как минимум два взрыва. Традиционно россияне заявили, что объект инфраструктуры был атакован украинскими беспилотниками.

Как заявил губернатор области Василий Голубев, на топливной базе якобы не было топлива, поэтому не было возгорания. Также неизвестно и о пострадавших.

"Сегодня утром в результате атаки двух БпЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не повлекло. Пострадавших нет", — написал он.

Напомним, ранее партизаны проукраинского движения "АТЕШ" публиковали информацию именно об этой нефтебазе и рассказывали о точных координатах ее местонахождения.

Россияне 13 мая заявили о ночной атаке ракетами Storm Shadow и беспилотниками в Крыму.

Той же ночью в Липецкой области произошла атака дронами на объект энергетической инфраструктуры, там вспыхнул пожар.