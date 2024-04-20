Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Внаслідок російських обстрілів у декількох областях перебої зі світлом — деталі від Міненерго arrow

Внаслідок російських обстрілів у декількох областях перебої зі світлом — деталі від Міненерго

20 квітня 2024 14:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Внаслідок російських обстрілів в декількох областях перебої зі світлом — деталі від Міненерго
Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На 20 квітня в Україні через негоду знеструмлено 11 населених пунктів. За добу енергетики відновили електропостачання понад 26 тисячам абонентів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Читайте також:

Енергетична ситуація в Україні

Дніпропетровська область

  • Знеструмлено 1 087 абонентів через бойові дії.
  • Газопостачання відновлено 293 абонентам, але 129 побутових споживачів у м. Дніпро та 27 у м. Синельникове залишилися без газу.

Донецька область

  • Газопостачання відновлено 106 споживачам після минулої доби.

Запорізька область

  • Знеструмлено 3 730 абонентів у 50 населених пунктах через ворожі обстріли.

Кіровоградська область

  • Один з населених пунктів залишається знеструмленим, після того як дві повітряні лінії 10 кВ були відключені.

Сумська область

  • Знеструмлено 118 абонентів у 2 населених пунктах через ворожі обстріли.
  • Загалом через бойові дії 3,8 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах залишаються відключеними.

Харківська область

  • Застосовуються графіки відключень споживачів через мережеві обмеження.
  • Знеструмлено 18,6 тисячі точок обліку через бойові дії.

Херсонська область

  • Заживлено 9 населених пунктів (понад 3,5 тисячі абонентів), але залишаються знеструмленими 1,4 тисячі точок обліку у 9 населених пунктах.
  • У м. Херсон залишаються без світла 2,8 тисячі точок обліку, а по області — 27,2 тисячі абонентів у 54 населених пунктах.

Чернігівська область

  • Знеструмлено 1,2 тисячі абонентів у 25 населених пунктах через ворожі обстріли.
  • Також через негоду відключено світло у 564 абонентів у 2 населених пунктах.

Нагадаємо, що у ДТЕК заявили, що в Києві можуть впровадити погодинні графіки вимкнення світла. 

Також ми писали про те, що українців закликають економити електроенергію, аби не було відключень. 

Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
енергосистема

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи