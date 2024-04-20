Внаслідок російських обстрілів в декількох областях перебої зі світлом — деталі від Міненерго

Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстроване фото: УНІАН

На 20 квітня в Україні через негоду знеструмлено 11 населених пунктів. За добу енергетики відновили електропостачання понад 26 тисячам абонентів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Дніпропетровська область

Знеструмлено 1 087 абонентів через бойові дії.

Газопостачання відновлено 293 абонентам, але 129 побутових споживачів у м. Дніпро та 27 у м. Синельникове залишилися без газу.

Донецька область

Газопостачання відновлено 106 споживачам після минулої доби.

Запорізька область

Знеструмлено 3 730 абонентів у 50 населених пунктах через ворожі обстріли.

Кіровоградська область

Один з населених пунктів залишається знеструмленим, після того як дві повітряні лінії 10 кВ були відключені.

Сумська область

Знеструмлено 118 абонентів у 2 населених пунктах через ворожі обстріли.

Загалом через бойові дії 3,8 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах залишаються відключеними.

Харківська область

Застосовуються графіки відключень споживачів через мережеві обмеження.

Знеструмлено 18,6 тисячі точок обліку через бойові дії.

Херсонська область

Заживлено 9 населених пунктів (понад 3,5 тисячі абонентів), але залишаються знеструмленими 1,4 тисячі точок обліку у 9 населених пунктах.

У м. Херсон залишаються без світла 2,8 тисячі точок обліку, а по області — 27,2 тисячі абонентів у 54 населених пунктах.

Чернігівська область

Знеструмлено 1,2 тисячі абонентів у 25 населених пунктах через ворожі обстріли.

Також через негоду відключено світло у 564 абонентів у 2 населених пунктах.

Нагадаємо, що у ДТЕК заявили, що в Києві можуть впровадити погодинні графіки вимкнення світла.

Також ми писали про те, що українців закликають економити електроенергію, аби не було відключень.