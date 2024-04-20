В результате российских обстрелов в нескольких областях перебои со светом — детали от Минэнерго

Энергетики ремонтируют электросети. Иллюстрированное фото: УНИАН

На 20 апреля в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов. За сутки энергетики возобновили электроснабжение более 26 тысяч абонентов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Энергетическая ситуация в Украине

Днепропетровская область

Обесточены 1087 абонентов из-за боевых действий.

Газоснабжение восстановлено 293 абонентам, но 129 бытовых потребителей в г. Днепр и 27 в г. Синельниково остались без газа.

Донецкая область

Газоснабжение восстановлено 106 потребителям после прошедших суток.

Запорожская область

Обесточены 3730 абонентов в 50 населенных пунктах из-за вражеских обстрелов.

Кировоградская область

Один из населенных пунктов остается обесточенным после того, как две воздушные линии 10 кВ были отключены.

Сумская область

Обесточены 118 абонентов в 2 населенных пунктах из-за вражеских обстрелов.

Всего из-за боевых действий 3,8 тысяч точек учета в 67 населенных пунктах остаются отключенными.

Харьковская область

Используются графики отключений потребителей через сетевые ограничения.

Обесточено 18,6 тысяч точек учета из-за боевых действий.

Херсонская область

Заживлено 9 населенных пунктов (более 3,5 тысяч абонентов), но остаются обесточенными 1,4 тысяч точек учета в 9 населенных пунктах.

В г. Херсоне остаются без света 2,8 тысячи точек учета, а по области — 27,2 тысячи абонентов в 54 населенных пунктах.

Черниговская область

Обесточены 1,2 тысячи абонентов в 25 населенных пунктах из-за вражеских обстрелов.

Также из-за непогоды отключен свет у 564 абонентов в 2 населенных пунктах.

Напомним, что в ДТЭК заявили, что в Киеве могут внедриться почасовые графики отключения света.

Также мы писали о том, что украинцы призывают экономить электроэнергию, чтобы не было отключений.