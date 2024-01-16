Влада не встигає обробляти заявки — жителі РФ масово отримують паспорти Молдови
У Молдові влада поскаржилася, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. Кількість останнії продовжує зростати.
Про це пише Reuters.
Росіяни прагнуть отримати громадянство Молдови
Як передає видання, все більше росіян прагнуть отримати громадянство Модови.
"У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів", — заявили в урядовому відомстві.
Наслідком таких змін стала війна в Україні.
"Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% — українцями, але конкретні цифри не оприлюднило", — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, навесні 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.
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