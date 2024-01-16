Влада не встигає обробляти заявки — жителі РФ масово отримують паспорти Молдови

Паспорт Молдови. Фото: News Marker

У Молдові влада поскаржилася, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. Кількість останнії продовжує зростати.

Про це пише Reuters.

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Як передає видання, все більше росіян прагнуть отримати громадянство Модови.

"У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів", — заявили в урядовому відомстві.

Наслідком таких змін стала війна в Україні.

"Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% — українцями, але конкретні цифри не оприлюднило", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, навесні 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.