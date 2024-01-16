Власти не успевают обрабатывать заявки — жители РФ массово получают паспорта Молдовы

Паспорт Молдовы. Фото: News Marker

В Молдове власти пожаловались, что не успевают обрабатывать заявления о предоставлении гражданства, подаваемые в иммиграционную службу россияне. Количество последней продолжает расти.

Об этом пишет Reuters.

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Как передает издание, все больше россиян стремятся получить гражданство Модовы.

"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства, ведомство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней", — заявили в правительственном ведомстве.

Следствием таких перемен стала война в Украине.

"Ведомство сообщило, что 70% заявителей являются гражданами России, 20% — украинцами, но конкретные цифры не обнародовали", — говорится в сообщении.

Напомним, весной 2024 года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.