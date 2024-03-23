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Влада Бердянська розповіла, для чого в місто приїздив Джигурда

23 березня 2024 20:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Влада Бердянська розповіла, для чого в місто приїздив Джигурда
Проросійський актор і співак Микита Джигурда. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Днями проросійський скандальний співак та актор Микита Джигурда побував у Бердянську та виступив перед представниками окупаційної адміністрації. Також епатажний Микита повідомив, що планує відродити в місті старий кінофестиваль 90-х років "Бригантина". 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов.

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"Був у Бердянську товариш відомий Джигурда. Був такий клоун. І він розповідав, що, мовляв, давайте будемо відроджувати в Бердянську кінофестиваль, який свого часу був, називався він "Бригантина", — розповів Віктор Дудукалов. 

Бригантина — це назва старого морського вітрильного судна. У Бердянську була така "Бригантина" — такий собі закинутий корабель на косі, перероблений під ресторан. Це був один з символів Бердянська.

А в середині 90-х — на початку 2000-х був у Бердянську кінофестиваль "Бригантина". Свого часу його відвідували Панкратов-Чорний, Пороховщиков і акторка, що кричала "не виноватая я" в "Діамантовій руці" — тобто радянсько-російські зірки. Однак цей фестиваль швидко втратив актуальність. 

"А зараз Джигурда заявляє, що він хоче його відродити, і це викликало неабияку цікавість саме серед колаборантів і проросійських різного роду коментаторів пабліків. Це реально не сподобалось навіть росіянам. І персона Джигурди, і взагалі весь цей посил. Його реально захейтили проросійські, росіяни, колаборанти", — розповів пан Дудукалов.

Також зʼясувалось, що в них вже зареєстрована юридична особа, повʼязана з цим кінофестивалем, але, як повідомив заступник голови місцевої райради, жодного кінофестивалю там бути не може. 

Нагадаємо, через великий наплив росіян у Бердянську почала процвітати наркоторгівля

Також зазначимо, що в квітні 2023 року Джигурда заявив, що міг би стати президентом України. 

росіяни
Бердянськ
фестиваль
пропаганда
шоу-бізнес

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