Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Власти Бердянска рассказали, для чего в город приезжал Джигурда arrow

Власти Бердянска рассказали, для чего в город приезжал Джигурда

23 марта 2024 20:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Власти Бердянска рассказали, для чего в город приезжал Джигурда
Пророссийский актер и певец Никита Джигурд. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

На днях пророссийский скандальный певец и актер Никита Джигурда побывал в Бердянске и выступил с представителями оккупационной администрации. Также эпатажный Никита сообщил, что планирует возродить в городе старый кинофестиваль 90-х "Бригантина".

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов.

Читайте также:

Джигурда в Бердянске

"Был в Бердянске товарищ известный Джигурда. Был такой клоун. И он рассказывал, что, мол, давайте будем возрождать в Бердянске кинофестиваль, который в свое время был, назывался он "Бригантина", — рассказал Виктор Дудукалов.

Бригантина — это название старого морского парусного судна. В Бердянске была такая "Бригантина" — такой заброшенный корабль на косе, переделанный под ресторан. Это был один из символов Бердянска.

А в середине 90-х — в начале 2000-х, был в Бердянске кинофестиваль "Бригантина". В свое время его посещали Панкратов-Черный, Пороховщиков и актриса, кричавшая "не виноватая я" в "Бриллиантовой руке" — то есть советско-русские звезды. Однако этот фестиваль быстро утратил актуальность.

"А сейчас Джигурда заявляет, что он хочет его возродить, и это вызвало большое любопытство именно среди коллаборантов и пророссийских разного рода комментаторов пабликов. Это реально не понравилось даже россиянам. И персона Джигурды, и вообще весь этот посыл. Его реально захейтили пророссийские, россияне, коллаборанты", — рассказал господин Дудукалов.

Также выяснилось, что у них уже зарегистрировано юридическое лицо, связанное с этим кинофестивалем, но, как сообщил заместитель председателя местного райсовета, никакого кинофестиваля там быть не может.

Напомним, из-за большого наплыва россиян в Бердянске начала процветать наркоторговля.

Также отметим, что в апреле 2023 года Джигурда заявил, что мог стать президентом Украины.

россияне
Бердянск
фестиваль
пропаганда
шоу-бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе