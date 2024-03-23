Власти Бердянска рассказали, для чего в город приезжал Джигурда

Пророссийский актер и певец Никита Джигурд. Фото: росСМИ

На днях пророссийский скандальный певец и актер Никита Джигурда побывал в Бердянске и выступил с представителями оккупационной администрации. Также эпатажный Никита сообщил, что планирует возродить в городе старый кинофестиваль 90-х "Бригантина".

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов.

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"Был в Бердянске товарищ известный Джигурда. Был такой клоун. И он рассказывал, что, мол, давайте будем возрождать в Бердянске кинофестиваль, который в свое время был, назывался он "Бригантина", — рассказал Виктор Дудукалов.

Бригантина — это название старого морского парусного судна. В Бердянске была такая "Бригантина" — такой заброшенный корабль на косе, переделанный под ресторан. Это был один из символов Бердянска.

А в середине 90-х — в начале 2000-х, был в Бердянске кинофестиваль "Бригантина". В свое время его посещали Панкратов-Черный, Пороховщиков и актриса, кричавшая "не виноватая я" в "Бриллиантовой руке" — то есть советско-русские звезды. Однако этот фестиваль быстро утратил актуальность.

"А сейчас Джигурда заявляет, что он хочет его возродить, и это вызвало большое любопытство именно среди коллаборантов и пророссийских разного рода комментаторов пабликов. Это реально не понравилось даже россиянам. И персона Джигурды, и вообще весь этот посыл. Его реально захейтили пророссийские, россияне, коллаборанты", — рассказал господин Дудукалов.

Также выяснилось, что у них уже зарегистрировано юридическое лицо, связанное с этим кинофестивалем, но, как сообщил заместитель председателя местного райсовета, никакого кинофестиваля там быть не может.

Напомним, из-за большого наплыва россиян в Бердянске начала процветать наркоторговля.

Также отметим, что в апреле 2023 года Джигурда заявил, что мог стать президентом Украины.